У Німеччині арештували ще п’ятьох членів руху "райхсбюргерів", які планували переворот

Прокуратура шести німецьких земель у вівторок повідомила про слідчі дії проти руху так званих райхсбюргерів, які минулого року планували здійснити державний переворот у ФРН, й арешт ще кількох їхніх прихильників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації DW.

Обшуки відбулись одночасно в землях Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн-Вестфалія, Тюрингія, Гессен, Баварія і Баден-Вюртемберг.

У результаті були арештовані п’ятеро підозрюваних у підготовці вибухів на об'єктах енергетичної інфраструктури й викрадення ексміністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха. Їх називають членами групи "Об’єднані патріоти" – відгалуженням руху "райхсбюргерів".

У Рейнланд-Пфальці були заарештовані 52-річний чоловік і 32-річна жінка. Чоловіка підозрюють у зборі даних про лінії електропередач, а жінку – у веденні кількох чат-груп, де вона вербувала нових прихильників.

У Північному Рейні-Вестфалії був заарештований 49-річний чоловік, який мав відігравати "регіональну лідерську роль" у групі.

61-річний чоловік, заарештований у Гессені, нібито відвідував зустрічі "райхсбюргерів" і погодився брати участь у викраденні Лаутербаха. Він також мав увійти до складу делегації, яка після перевороту мала вирушити через Балтійське море до прибережних вод Росії та домовитися про "співпрацю" з Москвою.

"Райхсбюргери", що в перекладі з німецької означає "громадяни Рейху", є ультраправою групою, яка заперечує легітимність сучасної німецької держави. Вони вважають, що Німецький Рейх, заснований у 1871 році, все ще існує.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "рейхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.