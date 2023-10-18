У Познані помер поранений під час нападу з ножем 5-річний хлопчик

У польському місті Познань помер на операційному столі п'ятирічний хлопчик, який отримав поранення, коли на нього напав озброєний ножем чоловік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM.

Напад стався, коли група вихованців дитячого садка перебувала на прогулянці зі своїми нянями.

За неофіційною інформацією радіостанції, до дітей, які йшли тротуаром, підбіг чоловік. Він почав кричати, що вб'є всіх, а потім вдарив ножем п'ятирічну дитину, яка стояла в кінці групи.

На місці було проведено реанімаційні заходи. Потім хлопчика доставили в лікарню, де його відразу ж відвезли в операційну. Маленький Маурицій отримав ножове поранення в груди. На жаль, він не вижив.

Новину про смерть п'ятирічного хлопчика підтвердив доктор медичних наук Павел Дашкевич, директор Клінічної лікарні ім. Кароля Йоншера. Дитина померла під час операції.

Більше ніхто від нападу не постраждав.

Нападника затримали в познанському районі Лазар, неподалік місця, де стався напад. Журналісти RMF FM встановили, що це був 71-річний Здіслав С., який живе неподалік від дитячого садка.

Раніше він ніколи не фігурував у поліцейських протоколах. Чоловіка затримали випадкові перехожі та жінка-поліцейська, яка проходила повз у вільний від служби час.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.