В Дублине в результате ножевого нападения ранены пять человек, в том числе дети

Ирландские полицейские задержали мужчину после того, как он нанес ножевые ранения трем детям и двум взрослым возле школы в центре Дублина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Инцидент произошел около 13:30 в четверг возле Gaelscoil Choláiste Mhuire, начальной школы на Парнелл Сквер Ист, оживленной части ирландской столицы.

Трое маленьких детей, а также мужчина и женщина были доставлены в больницу, причем один ребенок и женщина получили серьезные ранения.

Полиция задержала подозреваемого, у которого изъяли большой нож.

"Я глубоко шокирована ужасным нападением на трех невинных детей и женщину в Дублине сегодня. Все наши мысли с ранеными, особенно с детьми, их родителями и семьями, в этот чрезвычайно тяжелый период", – заявила министр юстиции Хелен МакЭнти.

По ее словам, полиция придерживается определенной линии расследования и пока не разыскивает ни одно другое лицо.

"Это нападение шокировало нас всех, и я не сомневаюсь, что виновный будет привлечен к ответственности. Однако сейчас мои мысли с невинными детьми и женщиной, которые подверглись нападению, их семьями и теми, кто заботится о них в это время", – заявила министр.

В октябре во Франции чеченец с ножом напал на школу в городе Аррас, убив учителя и ранив еще двух человек.

Также в октябре в польском городе Познань неизвестный мужчина напал с ножом на группу воспитанников детского сада. Один мальчик скончался в результате нанесенных ранений.