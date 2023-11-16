TikTok і Meta оскаржують нові європейські правила, що посилюють контроль за соцмережами

TikTok і власник Facebook, компанія Meta, оскаржують в суді нові правила Євросоюзу, покликані протистояти домінуванню цифрових гігантів та зробити конкуренцію в Мережі більш справедливою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Як заявили у TikTok, платформа оскаржує класифікацію його як "онлайн брамника" (онлайн-платформа, яка стала основним каналом для своїх бізнес-користувачів в охопленні споживачів) згідно із Законом про цифрові ринки, стверджуючи, що він відіграє роль нового конкурента в соцмережах, який витісняє традиційних гравців.

Водночас компанія Meta заявила, що не згодна з рішенням ЄС включити її послуги у вигляді Marketplace та Messenger за новими правилами до переліку "брамників", додавши, що вона шукає "роз'яснення щодо конкретних пунктів закону".

Meta не сперечається з тим, що її призначили "брамником", але компанія вважає, що Єврокомісія помилилася, виокремивши Marketplace та Messenger як основні сервіси платформи.

Закон про цифрові ринки набуде чинності в березні, і в ньому міститься список того, що можна і чого не можна робити великим технологічним компаніям, спрямований на надання користувачам більшого вибору і загрожує великими штрафами в разі їх недотримання.

У вересні Amazon, Apple, Google та Microsoft також отримали звання "брамників". Це пов'язано з тим, що вони надають 22 "основні послуги платформи" – такі як браузери Chrome, Safari, обмін повідомленнями WhatsApp і Google Maps.

Раніше Європейська рада із захисту даних (EDPB), яка є регулятором на рівні ЄС, схвалила поширення заборони на збір персональних даних користувачів платформ компанії Meta із рекламною метою, яку раніше запровадила Норвегія.

Перед цим Єврокомісія надіслала запит компаніям Meta i TikTok, де просить детальніше пояснити, що вони роблять для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням їхніх платформ.

Нагадаємо, раніше з'явилися повідомлення, що власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск допускає блокування сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенгу за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.