ЗМІ: США хочуть заблокувати призначення посла Франції через суперечку в ООН

В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість відтермінувати або заблокувати призначення нового посла Франції у Вашингтоні через публічну критику Парижем дій Вашингтона в ООН.

Про це агенції Reuters повідомили чотири поінформовані джерела, передає "Європейська правда".

Хоча жодного рішення ще не було ухвалено, джерела повідомили, що критика з боку Франції, висловлена ​​в дописі в соціальних мережах місією країни при ООН, викликала справжній гнів серед деяких високопосадовців адміністрації Трампа.

У своїй публікації в суботу місія розкритикувала США за те, що країна приєдналася до Росії, Північної Кореї та семи інших держав у голосуванні проти пропозиції продовжити мандат ​комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка ще на чотири роки.

Тюрк є відвертим критиком дій Ізраїлю в Газі, що суперечить позиції Вашингтона. Він також закликав до розслідування смертей осіб, що перебували під вартою імміграційних служб США.

"Раніше США були взірцем дотримання прав людини. Тепер це вже не так. Світ більше не прислухається до них", – йдеться у публікації французького представництва в ООН після голосування щодо продовження повноважень Тюрка.

"Сполучені Штати дуже розчаровані безвідповідальною та неповажною риторикою французів. Ми належним чином реагуємо на їхні коментарі", – заявив у відповідь посадовець Державного департаменту.

Крок США щодо відкладення або відхилення кандидатури посла Франції був би вкрай незвичайним і міг би поглибити розкол між союзниками.

Французький президент Емманюель Макрон подав документи на призначення Орельєна Лешевальє, який зараз є головою апарату міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро, наступним послом Франції у Вашингтоні. Париж сподівається призначити його до вересня, повідомило одне з джерел.

Процес призначення посла у Вашингтоні ретельно регламентований. Перш ніж іноземний уряд зможе призначити свого представника, він повинен спочатку отримати конфіденційну згоду від США. За словами дипломатичних джерел, Вашингтон рідко зволікає з кандидатурами або публічно відхиляє їх, а проблеми зазвичай вирішуються приватно до ухвалення офіційного рішення.

Нагадаємо, у лютому між Францією та США виник дипломатичний скандал. Тоді очільник французького МЗС Франції Жан-Ноель Барро викликав посла США Чарльза Кушнера, який також є сватом президента Дональда Трампа, у зв'язку з коментарями щодо вбивства французького ультраправого активіста Квентіна Деранка.

Наприкінці серпня 2025 року Кушнер вже був викликаний до Міністерства закордонних справ Франції після критики щодо "недостатніх заходів" у питаннях антисемітизму, яку Париж визнав неприйнятною.