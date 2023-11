55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщил в своем Twitter (Х) глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Он поблагодарил каждое государство-член, которое заняло принципиальную позицию.

"Важно, что внимание к Голодомору в ООН растет, а количество подписей резко возросло по сравнению с предыдущим таким документом в 2018 году. Украинская дипломатия продолжает работать над восстановлением исторической справедливости и памятью жертв Голодомора", – написал министр.

The Ukraine-initiated Declaration commemorating the tragic 90th anniversary of the 1932-1933 Holodomor at the UN was signed by 55 UN Member States and the EU delegation. I am grateful to every member state that took this principled stance.



It is important that the Holodomor is… pic.twitter.com/z1WXNrmfuH