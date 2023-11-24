Прем'єр: Румунія не готова захищати права одностатевих пар відповідно до рішення ЄСПЛ

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що суспільство в його країні не готове захищати права одностатевих пар відповідно до рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як пише "Європейська правда", про це він сказав радіостанції Europa FM, повідомляє Reuters.

На питання, чи буде Румунія виконувати це рішення суду, Чолаку сказав, що "румунське суспільство наразі не готове до того, щоб погодитись на таке рішення".

"Це не є одним з моїх пріоритетів і... Я не думаю, що Румунія готова. Я не закрита до змін людина, в мене є друзі-чоловіки, які у відносинах з чоловіком, у мене немає з цим проблем, я говорю зараз з точки зору прем'єр-міністра", – зазначив він.

Очільник уряду додав, що це не перший і не останній випадок, коли Румунія не виконує рішення ЄСПЛ.

Соціально консервативна Румунія декриміналізувала гомосексуальність у 2001 році – на десятиліття пізніше, ніж інші країни ЄС, але все ще забороняє шлюби та цивільні партнерства для одностатевих пар.

У травні ЄСПЛ ухвалив, що Румунія порушує права одностатевих пар, не дозволяючи їм зареєструвати цивільні партнерства, й зобов’язав її надати таку можливість.

Ще у вересні 2018 року, за тиждень до референдуму про традиційну сім'ю, Конституційний суд Румунії підтвердив, що одностатеві пари повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні сім’ї. Відповідне рішення мав затвердити референдум того ж року, але він провалився через низьку явку.

Нагадаємо, що прецедентне рішення про цивільні партнерства Європейський суд з прав людини ухвалив у 2021 році, зобов’язавши Італію узаконити союзи одностатевих пар.

Детальніше про рішення ЄСПЛ читайте у статті: ЛГБТ святкують перемогу в Страсбурзі: рішення, що змінює Європу та Україну