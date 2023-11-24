Премьер: Румыния не готова защищать права однополых пар в соответствии с решением ЕСПЧ

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что общество в его стране не готово защищать права однополых пар в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал радиостанции Europa FM, сообщает Reuters.

На вопрос, будет ли Румыния выполнять это решение суда, Чолаку сказал, что "румынское общество пока не готово к тому, чтобы согласиться на такое решение".

"Это не является одним из моих приоритетов и... Я не думаю, что Румыния готова. Я не закрытый к изменениям человек, у меня есть друзья-мужчины, которые состоят в отношениях с мужчиной, у меня нет с этим проблем, я говорю сейчас с точки зрения премьер-министра", – отметил он.

Глава правительства добавил, что это не первый и не последний случай, когда Румыния не выполняет решения ЕСПЧ.

Социально консервативная Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году – на десятилетие позже, чем другие страны ЕС, но все еще запрещает браки и гражданские партнерства для однополых пар.

В мае ЕСПЧ постановил, что Румыния нарушает права однополых пар, не позволяя им зарегистрировать гражданские партнерства, и обязал ее предоставить такую возможность.

Еще в сентябре 2018 года, за неделю до референдума о традиционной семье, Конституционный суд Румынии подтвердил, что однополые пары должны иметь такие же права, как и гетеросексуальные семьи. Соответствующее решение должен был утвердить референдум того же года, но он провалился из-за низкой явки.

Напомним, что прецедентное решение о гражданских партнерствах Европейский суд по правам человека принял в 2021 году, обязав Италию узаконить союзы однополых пар.

Подробнее о решении ЕСПЧ читайте в статье: ЛГБТ празднуют победу в Страсбурге: решение, меняющее Европу и Украину.