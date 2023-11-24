ЗМІ: Близько 300 тисяч українських дітей відвідують польські школи та дитсадки

Кількість українських дітей, які відвідують польські школи та дитячі садки у Польщі, наразі складає 286 534 особи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані польського Міністерства освіти і науки.

Згідно з даними відомства, яке отримало видання, 183 461 учень з України – це ті, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення та мають статус біженця, ще 103 073 – українці, які не мають такого статусу, але були в країні раніше.

Статистика МОН показує відмінності між двома групами, наприклад, найбільша кількість учнів з України, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни, навчається в гімназіях – майже 39 тисячі, ще 32 тисячі – в початкових школах.

Серед біженців у вищих навчальних закладах навчається понад 11 тисяч учнів, а в початкових школах – майже 113 тисяч. У дитячих садках виховується 42,5 тисячі українських дітей, з яких 28 тисяч – біженці.

Урядові дані показують, що 1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв'язку з війною, з них 35,8 відсотка – особи віком до 18 років. Ще приблизно 1,5 мільйона – це українці, які були в країні до війни.

Раніше Євросоюз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Європейська комісія 19 вересня запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, а політичної домовленості міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу досягли вже 28 вересня.

ЗМІ повідомляли, що Польща висувала певні заперечення щодо продовження тимчасового захисту. Варшава вимагала збільшення фінансування від ЄС на утримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо.