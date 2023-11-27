У польській опозиції розповіли, що думають про блокаду кордону з Україною

В опозиції Польщі вважають, що польські перевізники повинні боротися за свої права, однак зазначають, що блокада кордону з Україною навряд є "є найкращим методом".

Про це в інтерв’ю Radio Zet заявив депутат від "Громадянської коаліції" Марчин Кервінський, повідомляє "Європейська правда".

Він називає уряд Матеуша Моравецького відповідальним за складну ситуацію на українсько-польському кордоні.

"Я не знаю, чи блокада є найкращим методом, але уряд Моравецького тут зазнав невдачі. Було б добре, якби польські перевізники – це моя пропозиція до них – заблокували пана Моравецького, тому що він несе відповідальність за цю ситуацію", – сказав Кервінський.

Як відомо, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.