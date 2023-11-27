В польской оппозиции рассказали, что думают о блокаде границы с Украиной

В оппозиции Польши считают, что польские перевозчики должны бороться за свои права, однако отмечают, что блокада границы с Украиной вряд ли является "лучшим методом".

Об этом в интервью Radio Zet заявил депутат от "Гражданской коалиции" Марчин Кервиньский, сообщает "Европейская правда".

Он называет правительство Матеуша Моравецкого ответственным за сложную ситуацию на украинско-польской границе.

"Я не знаю, является ли блокада лучшим методом, но правительство Моравецкого здесь потерпело неудачу. Было бы хорошо, если бы польские перевозчики – это мое предложение к ним – заблокировали господина Моравецкого, потому что он несет ответственность за эту ситуацию", – сказал Кервиньский.

Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медыка-Шегини".

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть понимание, как действовать с блокадой, и что для сдвигов "нужно немного времени".

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