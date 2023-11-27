Польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею", – сказав представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

Водночас він допустив, що блокади усіх КПП може і не відбутися, тому що на переговорах "все йде в правильному напрямку".

За даними телеканалу, на пункті пропуску "Медика-Шегині" черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Середній час очікування становить 127 годин.

Пожежники та волонтери в районі Перемишля надають заблокованим водіям теплу їжу.

Польські водії також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

Як відомо, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині".

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Києва є розуміння як діяти і що для зрушень "потрібно трохи часу".

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.