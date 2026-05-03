Глава МВС Франції вирушить на інспекцію військового об’єкта, де провели масштабну вечірку

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс планує відвідати військовий полігон поблизу міста Бурж, де у п’ятницю та суботу відбулася несанкціонована вечірка, проти якої виступала місцева влада.

З п'ятниці, 1 травня, вечірку відвідали близько 40 000 людей. Вона відбулася на колишньому військовому об'єкті, який місцева влада називає "небезпечним".

За даними ЗМІ, у неділю на місці події досі залишаються близько 17 000 відвідувачів. З огляду на велику кількість відвідувачів фестивалю, які перебувають поблизу залізничних колій, рух потягів у районі було уповільнено.

На третій день святкування на місці працюють близько 600 правоохоронців для контролю та гарантування безпеки території.

Очікується, що міністр внутрішніх справ здійснить обліт району на гелікоптері та зустрінеться з поліцейськими, пожежниками та місцевими посадовцями.

За даними префектури Шер, з початку безкоштовної вечірки на колишньому полігоні 54 особи отримали медичну допомогу від служб екстреної допомоги. Правоохоронці також затримали чотирьох осіб Про серйозні інциденти не повідомлялося.

Як повідомлялося, фестиваль, заборонений префектурою Шер, проходив на колишньому військовому полігоні, який місцева влада назвала "дуже небезпечним" через потенційну наявність нерозірваних боєприпасів.

У 2024 році у Франції нелегальну вечірку організували на території аеропорту, вона тривала дві доби і зібрала до 8 тисяч гостей.

Подібні заходи є поширеним явищем для багатьох країн Західної Європи. Зазвичай правоохоронці не намагаються розганяти їх, щоб це не призвело до нещасних випадків, але починають вживати заходів щодо учасників, коли вони роз’їжджаються з події.