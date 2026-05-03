ЗМІ: Рубіо відвідає Рим та Ватикан на тлі конфліктів з Папою та Італією 

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Італію та Ватикан після того, як американський президент Дональд Трамп накинувся з критикою на Святий Престол та італійський уряд.

повідомляє газета Corriere della Sera.

Очікується, що держсекретар здійснить візити у четвер та п’ятницю.

Спершу Рубіо відвідає Ватикан, де, за попередньою інформацією, матиме зустрічі державним секретарем Святого Престолу П’єтром Пароліном.

Після цього посадовець вирушить до Риму, де зустрінеться з міністрами закордонних справ та оборони Італії – Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто.

Зазначається, що Рубіо також попросив про зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Особиста зустріч між ними поки що не виключається, але й не підтверджена.

Візит американського високопосадовця відбуватиметься на тлі суттєвого загострення відносин між Вашингтоном та Римом.

Останнім часом між главою італійського уряду Джорджею Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану.

