У Британії внаслідок вибуху у будинку загинули двоє людей

У британському місті Бристоль внаслідок "підозрілого" вибуху у будинку загинули двоє людей.

Про це пише Sky News із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Правоохоронці схарактеризували вибух як "підозрілий", а також оголосили "масштабну надзвичайну ситуацію".

Поліція встановила кордон навколо будинку, де стався вибух.

Також правоохоронці проводять розслідування в іншому районі міста, який як зазначається, може бути пов’язаний з інцидентом.

Також поліція оголосила евакуацію людей, що живуть у прилеглих будинках.

У середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Після цього у Британії підвищили рівень терористичної загрози.