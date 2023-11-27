Польские перевозчики угрожают заблокировать все пункты пропуска на границе
Польские перевозчики пригрозили заблокировать работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной, ситуация становится более напряженной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
"Мы усилим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей", – сказал представитель польского комитета по защите перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.
В то же время, он допустил, что блокады всех КПП может и не состояться, потому что на переговорах "все идет в правильном направлении".
По данным телеканала, на пункте пропуска "Медыка-Шегини" очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. Среднее время ожидания составляет 127 часов.
Пожарные и волонтеры в районе Перемышля предоставляют заблокированным водителям горячую пищу.
Польские водители также стоят в очередях на украинской стороне по несколько дней.
Как известно, польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медыка-Шегини".
Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Киева есть понимание, как действовать с блокадой, и что для сдвигов "нужно немного времени".
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