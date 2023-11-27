У Раді Європи виступили проти ідеї Орбана про "офіс захисту суверенітету"

У Раді Європи заявили, що ідея Угорщини про "Офіс захисту суверенітету" становить загрозу для демократичних свобод і прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступила уповноважена з прав людини Ради Європи Дуня Міятович.

"Пропозиція створити в Угорщині "Офіс захисту суверенітету", який був би наділений широкими повноваженнями розслідувати діяльність будь-якої організації чи особи, підозрюваної у слугуванні зовнішнім інтересам чи загрозі для національного суверенітету, – це значна загроза для прав людини і від цієї ідеї потрібно відмовитися", – наголосила Міятович.

Вона зазначила, що цей орган мав би необмежену владу для того, щоб збирати дані про будь-кого без зовнішнього нагляду і юридичних запобіжників. За її оцінкою, подані до парламенту проєкти законів щодо створення Офісу є дуже розмитими і нова інституція у такому вигляді може недоброчесно використовувати як інструмент боротьби з опонентами.

"Якщо цю пропозицію схвалять, вона надасть виконавчій владі ще більше можливостей для придушення голосів і дискредитації незалежних діячів та своїх опонентів… Закликаю парламент Угорщини відкласти ці пропозиції і використати свої повноваження у сфері законотворчості та нагляду для того, щоб підтримувати права людини і фундаментальні свободи відповідно до Європейської конвенції з прав людини і наріжних цінностей Ради Європи", – наголосила Дуня Міятович.

Нагадаємо, минулого тижня керівна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту законопроєкт про "захист національного суверенітету", спрямований проти неналежного політичного втручання з боку іноземних осіб або груп.

Законопроєкт, вперше запропонований у вересні, збігся в часі із запуском білбордової кампанії з очорненням президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.