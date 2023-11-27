В Совете Европы выступили против идеи Орбана об "офисе защиты суверенитета"

В Совете Европы заявили, что идея Венгрии создать "офис защиты суверенитета" представляет угрозу демократическим свободам и правам человека.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступила уполномоченная по правам человека Совета Европы Дуня Миятович.

"Предложение создать в Венгрии "офис защиты суверенитета", который был бы наделен широкими полномочиями расследовать деятельность любой организации или лица, подозреваемого в служении внешним интересам или угрозе для национального суверенитета, – это значительная угроза для прав человека, и от этой идеи нужно отказаться", – отметила Миятович.

Она отметила, что этот орган имел бы неограниченную власть для того, чтобы собирать данные о любом без внешнего надзора и юридических предохранителей. По ее оценке, представленные в парламент проекты законов о создании Офиса очень размыты, и новая институция в таком виде может недобросовестно использовать как инструмент борьбы с оппонентами.

"Если это предложение одобрят, оно предоставит исполнительной власти еще больше возможностей для подавления голосов и дискредитации независимых деятелей и своих оппонентов... Призываю парламент Венгрии отложить эти предложения и использовать свои полномочия в сфере законотворчества и надзора для того, чтобы поддерживать права человека и фундаментальные свободы в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и краеугольными ценностями Совета Европы", – отметила Дуня Миятович.

Напомним, на прошлой неделе правящая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета", направленный против ненадлежащего политического вмешательства со стороны иностранных лиц или групп.

Законопроект, впервые предложенный в сентябре, совпал по времени с запуском кампании билбордов с очернением президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.