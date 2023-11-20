У Єврокомісії розповіли про реакцію фон дер Ляєн на скандальні угорські білборди

В Єврокомісії прокоментували встановлені в Угорщині білборди, які спрямовані проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Я показав ці зображення президентці Єврокомісії – вона і бровою не повела. Була абсолютна незворушною", – сказав він.

За його словами, "це не відбувається не вперше і, можливо, не востаннє", і у Єврокомісії є справи, які треба робити, та кризи, які треба розв'язувати, і є політика, яку потрібно впроваджувати.

"Угорщина є частиною Європи... Ми надзвичайно впевнені, що впроваджуємо політику, яка приносить користь громадянам Угорщини", – зазначив Мамер.

На питання, які професійні відносини у фон дер Ляєн з Алексом Соросом – сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, що є постійним об'єктом ворожості з боку партії Орбана "Фідес" – який також зображений на білбордах, представник Єврокомісії відповів, що їх немає.

Раніше повідомлялося, що керівна партія Угорщини встановила в понеділок білборди, які спрямовані проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Подібні білборди із зображенням попередника фон дер Ляєн Жана-Клода Юнкера разом із Соросом-старшим викликали жорстку критику з боку Брюсселя у 2019 році. "Фідес" зняв їх після того, як головна правоцентристська група Європарламенту ЄНП пригрозила виключити угорську партію. "Фідес" вийшов з ЄНП через два роки.

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