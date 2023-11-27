Голова партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський назвав своєю ідеєю сформувати "політико-експертний" уряд Матеуша Моравецького, який, за даними оглядачів, практично не має шансів отримати вотум довіри у Сеймі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю PAP.

За словами Качинського, ідея полягає в тому, що в цьому уряді не повинно бути занадто багато політиків. Водночас він не виключив, що до складу уряду увійде нинішній очільник Міністерства оборони Маріуш Блащак.

"Форма експертно-політичного уряду, який прем'єр-міністр Матеуш Моравецький представить у понеділок – це моя ідея. Ми хочемо запропонувати нові обличчя", – зазначив Качинський.

Голова "ПіС" також не виключив створення уряду з прем'єр-міністром від іншої партії, наприклад, Польської селянської партії (PSL). Ця партія, як відомо, має намір увійти до складу уряду на чолі з Дональдом Туском та вже підписала коаліційну угоду з опозиціонерами.

Моравецький у понеділок представить склад свого уряду, який, утім не має шансів на отримання вотуму довіри у парламенті. Далі ж прем’єр протягом 14 днів має звернутися до Сейму з проханням про вотум довіри.

ЗМІ повідомляли, що до нового кабінету увійдуть переважно люди, які тісно пов’язані з Моравецьким і є дуже лояльними до нього.

За конституцією, якщо ця спроба провалюється, то ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем’єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів. Сейм обирає прем’єра простою більшістю голосів.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

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