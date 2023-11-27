Глава партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качинский назвал своей идеей сформировать "политико-экспертное" правительство Матеуша Моравецкого, которое, по данным обозревателей, практически не имеет шансов получить вотум доверия в Сейме.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью PAP.

По его словам, идея заключается в том, что в этом правительстве не должно быть слишком много политиков. В то же время он не исключил, что в состав правительства войдет нынешний глава Министерства обороны Мариуш Блащак.

"Форма экспертно-политического правительства, которое премьер-министр Матеуш Моравецкий представит в понедельник – это моя идея. Мы хотим предложить новые лица", – отметил Качиньский.

Председатель "ПиС" также не исключил создания правительства с премьер-министром от другой партии, например, Польской крестьянской партии (PSL). Эта партия, как известно, намерена войти в состав правительства во главе с Дональдом Туском и уже подписала коалиционное соглашение с оппозиционерами.

Моравецкий в понедельник представит состав своего правительства, у которого, впрочем, нет шансов на вотум доверия в парламенте. Далее же премьер в течение 14 дней должен обратиться к Сейму с просьбой о вотуме доверия.

СМИ сообщали, что в новый кабинет войдут преимущественно люди, которые тесно связаны с Моравецким и являются очень лояльными к нему.

По конституции, если эта попытка проваливается, то инициатива формирования правительства переходит к Сейму. Кандидата в премьеры может выдвинуть группа не менее чем из 46 депутатов. Сейм избирает премьера простым большинством голосов.

Оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции и представили ее программу. Кандидатом в премьеры от оппозиции является Дональд Туск.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.