Міноборони й посольство США домовились розширити моніторинг військової допомоги

Міністерство оборони й посольство США в Києві підписали нову концепцію відстеження американської військової допомоги, яку отримує Україна.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомила пресслужба Міноборони.

Концепція передбачає розширений моніторинг кінцевого використання американської зброї, яку отримує Україна, а саме регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.

Відповідно до домовленості, нагляд за обліком і зберіганням зброї здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами, а посадовці Збройних сил України використовуватимуть спеціальні електронні пристрої та вестимуть інвентаризацію на арсеналах, базах і складах по всій Україні.

Фахівці США при цьому регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, уточнюють у Міноборони.

Необхідність оновлення концепції моніторингу зброї в Україні відомство пояснило тим, що окремі типи ракет, пускових установок, дрони та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання.

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим, повідомляли цієї весни.

У листопаді посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.