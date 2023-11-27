Минобороны и посольство США договорились расширить мониторинг военной помощи

Министерство обороны и посольство США в Киеве подписали новую концепцию отслеживания американской военной помощи, которую получает Украина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны.

Концепция предусматривает расширенный мониторинг конечного использования американского оружия, которое получает Украина, а именно регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки.

Согласно договоренности, надзор за учетом и хранением оружия будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами, а должностные лица Вооруженных сил Украины будут использовать специальные электронные устройства и вести инвентаризацию на арсеналах, базах и складах по всей Украине.

Специалисты США при этом регулярно будут участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам, уточняют в Минобороны.

Необходимость обновления концепции мониторинга оружия в Украине ведомство объяснило тем, что отдельные типы ракет, пусковых установок, дроны и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения.

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, ее инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений в связи с этим, сообщали этой весной.

В ноябре посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.