КНДР заявила, що запуск військового супутника – це "самооборона" від США

Постійний представник Північної Кореї при ООН Кім Сон у понеділок заявив, що запуск його країною військового супутника-шпигуна був актом "самооборони" через нібито загрозу з боку Сполучених Штатів.

Слова північнокорейського посла на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кіма, решта країн не мають жодних обмежень у запуску супутників, тоді як "жодна інша країна у світі не перебуває в такому критичному безпековому середовищі, як КНДР".

"Одна воююча сторона, Сполучені Штати, погрожує нам ядерною зброєю. КНДР, як інша воююча сторона, має законне право розробляти, випробовувати, виробляти і володіти системами озброєнь, еквівалентними тим, якими володіють або розробляють Сполучені Штати", – додав він.

Постпред Північної Кореї також спробував висміяти звинувачення США у порушенні санкцій під час запуску супутника через використання технологій балістичних ракет – сказавши, що Штати навряд чи виводять супутники на орбіту "за допомогою катапульти".

Минулого тижня Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник. Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

Південна Корея і США раніше висловлювали стурбованість підготовкою Північної Кореї до запуску шпигунського супутника, вказуючи, що країна могла отримувати допомогу від Росії після зустрічі між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Владіміром Путіним у вересні.

Розвідка Сеула прямо вказувала, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску супутника.