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У Сеулі заявили про запуск Північною Корею військового розвідувального супутника

Вівторок, 21 листопада 2023, 18:53

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у вівторок сповістив про ймовірний запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yonhap.

Південнокорейські військові зафіксували запуск ракети з району північнокорейського населеного пункту Тончхан-ри на північно-західному узбережжі приблизно о 22:43 (15:43 за Києвом), і супутник пролетів над водами на захід від прикордонного острова Пенньондо.

Вони, однак, не уточнили, чи був запуск успішним і чи вдалось КНДР вивести супутник на орбіту.

Джерело японського інформагентства Kyodo в Міністерстві оборони Японії також повідомило, що зафіксований запуск міг бути пов’язаним зі спробами Пхеньяна вивести на орбіту військовий супутник.

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Японська система сповіщень J-Alert зафіксувала проліт ракети над Тихим океаном о 22:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом), у результаті чого жителів префектури Окінава на південному заході країни закликали на деякий час сховатися в укриття.

Протягом цього року КНДР уже двічі намагалась вивести на орбіту власний військовий розвідувальний супутник, але обидві спроби – у травні й серпні – завершувались невдачею.

Перед нинішнім пуском Пхеньян попередив Сеул і Токіо про наміри запустити ракету, не уточнюючи, коли саме це відбудеться. Цей крок порушує резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють КНДР використовувати технології балістичних ракет.

Південна Корея і США раніше висловлювали стурбованість підготовкою Північної Кореї до запуску шпигунського супутника, вказуючи, що країна могла отримувати допомогу від Росії після зустрічі між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Владіміром Путіним у вересні.

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