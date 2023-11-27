КНДР заявила, что запуск военного спутника - это "самооборона" от США

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон в понедельник заявил, что запуск его страной военного спутника-шпиона был актом "самообороны" из-за якобы угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Слова северокорейского посла на заседании Совета безопасности ООН в понедельник цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Кима, остальные страны не имеют никаких ограничений в запуске спутников, тогда как "ни одна другая страна в мире не находится в такой критической среде безопасности, как КНДР".

"Одна воюющая сторона, Соединенные Штаты, угрожает нам ядерным оружием. КНДР, как другая воюющая сторона, имеет законное право разрабатывать, испытывать, производить и владеть системами вооружений, эквивалентными тем, которыми владеют или разрабатывают Соединенные Штаты", – добавил он.

Постпред Северной Кореи также попытался высмеять обвинения США в нарушении санкций при запуске спутника из-за использования технологий баллистических ракет – сказав, что Штаты вряд ли выводят спутники на орбиту "с помощью катапульты".

На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

Южная Корея и США ранее выражали обеспокоенность подготовкой Северной Кореи к запуску шпионского спутника, указывая, что страна могла получать помощь от России после встречи между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре

Разведка Сеула прямо указывала, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска спутника.