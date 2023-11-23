ЄС через два дні засудив запуск Північною Кореєю супутника-шпигуна

Європейський Союз у четвер рішуче засудив запуск Північною Кореєю військового супутника-шпигуна за допомогою технології балістичних ракет, яку країні заборонено використовувати відповідно до санкцій ООН.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, опублікованій Радою ЄС, пише "Європейська правда".

Як підкреслив Боррель, запуск розвідувального супутника становить явну загрозу міжнародному миру і безпеці та є грубим порушенням резолюцій Радбезу ООН, які забороняють такі запуски.

"КНДР повинна припинити всі незаконні та небезпечні дії, що призводять до ескалації військової напруженості в регіоні", – додав він, закликавши держави-члени ООН вимагати від Північної Кореї відмовитись від конфронтації та виконувати санкції проти неї.

Топ-дипломат ЄС також закликав Пхеньян і Москву утриматися від "будь-яких обмінів військовою технікою, ракетними технологіями або боєприпасами і дотримуватися послідовних резолюцій Ради безпеки ООН, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт зброї за участю КНДР".

Також він висловив від імені ЄС "повну солідарність" із Республікою Корея та Японією та готовність співпрацювати задля сталого миру на Корейському півострові шляхом "повної, контрольованої і незворотної денуклеаризації".

Раніше цього тижня Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник. Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

Південна Корея і США раніше висловлювали стурбованість підготовкою Північної Кореї до запуску шпигунського супутника, вказуючи, що країна могла отримувати допомогу від Росії після зустрічі між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Владіміром Путіним у вересні.