В РФ заявили, що літак Лаврова пустять через Болгарію на зустріч ОБСЄ

Посол Росії в Болгарії Елеонора Мітрофанова заявила, що нібито отримала від болгарської влади дозвіл на проліт літака голови російського МЗС Сергєя Лаврова для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії.

Про це Мітрофанова сказала пропагандистському агентству ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

За словами росіянки, Міністерство закордонних справ Болгарії дало "позитивну відповідь" на ноту московського посольства про проліт літака з Лавровим.

"МЗС Болгарії нас офіційно поінформувало, що політ у повітряному просторі країни нашому міністру дозволено", – сказала вона. Офіційно болгарське відомство поки цього не коментувало.

Раніше в понеділок Лавров заявив, що делегація Росії візьме участь у міністерському засіданні ОБСЄ в Скоп'є, якщо Болгарія відкриє повітряний простір для прольоту його літака.

Минулого тижня уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ. При цьому, за даними ЗМІ, проти такого кроку виступила міністерка оборони країни Слав'янка Петровська.

За даними ЗМІ, до складу російської делегації входитиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, "його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарову, та 24 журналісти – загалом 85 людей.