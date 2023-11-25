В уряді Північної Македонії пояснили рішення пустити Лаврова на зустріч ОБСЄ

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі прокоментував рішення уряду щодо дозволу на проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ.

Заяву Османі наводить Libertas.mk, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що як міністр закордонних справ він проти приїзду до Північної Македонії глави МЗС РФ Сергєя Лаврова.

"Але Лавров приїжджає не з двостороннім візитом, а до країни, де відбудеться зустріч ОБСЄ", – зазначив Османі.

Як стало відомо порталу "360 степени", на засіданні уряду міністерка оборони Північної Македонії Слав'янка Петровська утрималась при голосуванні за дозвіл на проліт літака з Лавровим.

Коментуючи це, Османі додав, що "стоїть на одній лінії з міністеркою Петровською, але треба відчувати різницю".

Він також розповів, що наразі ведуться переговори з іншими країнами щодо прольоту літака з Лавровим.

"Варіантів небагато: це Болгарія і Греція. Якщо ми ухвалимо рішення, я не розумію, чому вони будуть заперечувати. Лавров вже був у Нью-Йорку в США на засіданні ООН, він не перебував у США з двостороннім візитом. Він їде не до Скоп’є, він їде до ОБСЄ. Ми повинні відчувати різницю", – додав північномакедонський міністр.

На запитання про те, яка позиція Києва щодо приїзду Лаврова, Османі зазначив, що перебуває в постійному спілкуванні з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Я був у Києві, я розумію, наскільки це чутливе питання, і це ще більше ускладнює нашу роботу. У цій ситуації приїзд одного загрожує приїзду іншого. Для нас важливо, щоб ОБСЄ була здорова і жива після міністерської ради", – сказав Османі.

Напередодні стало відомо, що уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

За даними ЗМІ, до складу російської делегації входитиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, "його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарову, та 24 журналісти – загалом 85 людей.