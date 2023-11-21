ЗМІ: Північна Македонія готова дозволити участь РФ у зустрічі міністрів ОБСЄ

Росія звернулась до Північної Македонії, яка цього року головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, з проханням видати візи для її делегації для міністерської зустрічі 30 листопада – 1 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

За даними Джозвяка, Росія просить видати візи 85 членам російської делегації для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ в Скоп'є.

До складу делегації входитиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, "його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарову, та 24 журналісти.

"Північна Македонія готова прийняти Лаврова та його оточення", – стверджує Джозвяк.

Голова північномакедонського МЗС Буяр Османі раніше говорив, що участь російської делегації в міністерській зустрічі ОБСЄ під питанням, бо повітряний простір його країни й сусідніх держав закритий для російських літаків через приєднання до санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Як відомо, на торішній міністерській зустрічі ОБСЄ, яку приймала Польща, Варшава відмовилася впустити Лаврова до країни. Цей крок викликав гнів Москви, яка назвала відмову "безпрецедентною і провокаційною".

Україна неодноразово закликала виключити Росію з ОБСЄ. Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія зараз "вбиває" організацію, додавши, що "легко собі уявляє" її без російської присутності.