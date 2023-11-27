У Єврокомісії відреагували на можливу поїздку Лаврова до Північної Македонії

У Єврокомісії прокоментували можливу поїздку глави МЗС РФ Сергєя Лаврова разом з делегацією на міністерську зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Північній Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу.

Стано зазначив, що Лавров, "звичайно", перебуває під санкціями, але з обмежень можливі "відступлення" або "винятки".

"І вони пов’язані з багатосторонніми форумами на рівні ООН, або як у даному випадку ОБСЄ", – сказав він.

Він також вказав, що підсанкційні особи можуть їздити в ЄС, або країни, які підтримують санкції, якщо мета їхнього перебування "пов'язана з причинами, чому вони туди прибули".

"І це логічно, бо ОБСЄ – це організація з питань співробітництва та безпеки, і російська агресія проти України є важливою частиною її порядку денного", – додав Стано.

За його словами, у ЄС не заперечуватимуть, якщо влада Північної Македонії або інших країни дозволить літаку з Лавровим пролетіти через свою територію або дозволять російському міністру особисто брати участь у зустрічі.

"Це буде гаразд, якщо країни дозволять російському літаку пролетіти над їхньою територією, або якщо влада Північної Македонії дозволить посадку й особисту участь Лаврова", – зазначив представник Єврокомісії.

Стано додав, що засідання ОБСЄ – це ще один майданчик, що європейські представники зможуть в обличчя сказати російській владі про незаконність агресії проти України та викрити їхні маніпулятивні заяви.

Раніше стало відомо, що уряд Північної Македонії дозволив проліт над своєю територією російських літаків, які перевозитимуть делегацію для участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

За даними ЗМІ, до складу російської делегації входитиме міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров, "його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів, зокрема речниця МЗС РФ Марія Захарову, та 24 журналісти – загалом 85 людей.