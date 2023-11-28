Європарламент укотре закличе до розслідування щодо угорського єврокомісара

Європейський парламент у проєкті щорічного звіту про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони закликає до розслідування щодо єврокомісара з питань сусідства від Угорщини Олівера Варгеї, звинувачуючи його в упередженості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорський портал Népszava.

У звіті євродепутати звертаються до Єврокомісії із закликом розслідувати, чи відповідає поведінка й політика Варгеї стандартам ЄС.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань політики сусідства та розширення навмисно намагається обійти й применшити центральне значення демократичних реформ і реформ верховенства права в країнах, які бажають приєднатися до ЄС", – йдеться в документі.

Нідерландський євродепутат від соціал-демократів Тійс Ройтен, який є співвтором звіту, пояснив Népszava, що йдеться зокрема про поїздку Варгеї в лютому цього року до Сербії з обіцянкою 600 мільйонів євро гранту – одразу після її відмови від угоди про нормалізацію відносин із Брюсселем.

"Варгеї дивиться в інший бік, коли бачить ознаки регресу демократії", – вважає Ройтен.

Європарламент уже закликав до розслідування діяльності угорського єврокомісара в січні, стверджуючи, що він робить недостатньо для вирішення питань верховенства права в країнах, які хочуть приєднатися до ЄС. Але тоді Єврокомісія відхилила цей заклик.

Тоді ж "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.