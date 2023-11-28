Европарламент в очередной раз призовет к расследованию в отношении венгерского еврокомиссара

Европейский парламент в проекте ежегодного отчета о реализации Общей политики безопасности и обороны призывает к расследованию в отношении еврокомиссара по вопросам соседства от Венгрии Оливера Варгеи, обвиняя его в небеспристрастности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал Népszava.

В отчете евродепутаты обращаются к Еврокомиссии с призывом расследовать, соответствует ли поведение и политика Варгеи стандартам ЕС.

"Европарламент остается глубоко обеспокоенным сообщениями о том, что комиссар по вопросам политики соседства и расширения намеренно пытается обойти и преуменьшить центральное значение демократических реформ и реформ верховенства права в странах, желающих присоединиться к ЕС", – говорится в документе.

Нидерландский евродепутат от социал-демократов Тийс Ройтен, который является соавтором отчета, пояснил Népszava, что речь идет в частности о поездке Варгеи в феврале этого года в Сербию с обещанием 600 миллионов евро гранта – сразу после ее отказа от соглашения о нормализации отношений с Брюсселем.

"Варгеи смотрит в другую сторону, когда видит признаки регресса демократии", – считает Ройтен.

Европарламент уже призывал к расследованию деятельности венгерского еврокомиссара в январе, утверждая, что он делает недостаточно для решения вопросов верховенства права в странах, которые хотят присоединиться к ЕС. Но тогда Еврокомиссия отклонила этот призыв.

Тогда же "Европейская правда" сообщала, что венгерский комиссар, по мнению Киева, ставит перед собой цель любой ценой затормозить движение Украины к членству.