Україна запровадила стандарт НАТО з повітряних і космічних операцій

Протягом жовтня й листопада цього року Міністерство оборони та Збройні Сили України запровадили ще чотири стандарти Північноатлантичного Альянсу.

Про це Міноборони повідомило у вівторок, пише "Європейська правда".

Три з чотирьох запроваджених стандартів НАТО стосуються ведення бойових дій у великих населених пунктах, планування повітрянодесантних операцій та проведення сухопутних тактичних дій.

Четвертий – "Повітряні та космічні операції" – стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані "стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об’єднаних операцій", йдеться в повідомленні.

Стандартами НАТО є набір нормативних документів зі стандартизації, до яких входять публікації на рівні Альянсу, а також відповідні угоди й рекомендації.

Загалом Міноборони й ЗСУ запровадили 280 стандартів НАТО, або чверть від загальної кількості. З них понад сотню Україна впровадила з власної ініціативи, тобто поза межами Цілей партнерства Україна-НАТО.

Нагадаємо, у вівторок комісія з європейської та євроатлантичної інтеграції схвалила проєкт адаптованої Річної національної програми (РНП) на 2024 рік – документа, який визначає критерії відповідності України членству в НАТО.

Як раніше говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, союзники в Північноатлантичному Альянсі в середу узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.