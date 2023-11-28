Украина ввела стандарт НАТО по воздушным и космическим операциям

В течение октября и ноября этого года Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины ввели еще четыре стандарта Североатлантического Альянса.

Об этом Минобороны сообщило во вторник, пишет "Европейская правда".

Три из четырех введенных стандартов НАТО касаются ведения боевых действий в крупных населенных пунктах, планирования воздушно-десантных операций и проведения сухопутных тактических действий.

Четвертый – "Воздушные и космические операции" – касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы "стандартные процедуры применения возможностей по действиям в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций", говорится в сообщении.

Стандартами НАТО является набор нормативных документов по стандартизации, в которые входят публикации на уровне Альянса, а также соответствующие соглашения и рекомендации.

В целом Минобороны и ВСУ ввели 280 стандартов НАТО, или четверть от общего количества. Из них более сотни Украина внедрила по собственной инициативе, то есть за пределами Целей партнерства Украина-НАТО.

Напомним, во вторник комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (ГНП) на 2024 год – документа, который определяет критерии соответствия Украины членству в НАТО.

Как ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг, союзники в Североатлантическом Альянсе в среду согласуют рекомендации по реформам, которые нужно осуществить Украине для готовности к членству в НАТО.