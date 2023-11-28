Санду позбавила громадянства політика, який збирає допомогу російським військовим

Президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства лідера маргінальної проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Александра Калініна.

Відповідний указ з’явився на сайті голови молдовської держави у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Підставою для позбавлення Калініна громадянства Молдови став підпункт 3 пункту 1 статті 23 закону про громадянство, а саме "вербування до збройних сил іноземної держави".

Алєксандр Калінін став головою молдовської Партії регіонів у 2016 році. У 2020 році Калінін збирав підписи на підтримку своєї кандидатури на президентських виборах, але пізніше з власної ініціативи відмовився від цього.

Калінін відкрито підтримує вторгнення Росії в Україну. На численних фото і відео у своїх соцмережах він з'являється у військовій формі, із символікою Z, яку російська армія використовує у війні в Україні та яка заборонена в Молдові.

Також молдавський політик проводить акції на підтримку російських солдатів – збирає взуття і теплий одяг, які потім сам розвозить окупованими населеними пунктами Луганської області.

Європейський Союз і Канада внесли Калініна до санкційних списків через спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.