Польська міністерка приїжджала до перевізників, які блокують кордон з Україною

Міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька напередодні увечері приїжджала до перевізників і фермерів, які блокують пункт пропуску в Медиці на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Після зустрічі очільниця міністерства заявила, що причиною складної ситуації є агресія Росії проти України та "безвідповідальна політика ЄС, який не бачить проблем Польщі".

За її словами, під час зустрічі йшлося про боротьбу на європейських майданчиках за рішення, яких вимагають фермери і перевізники, а також про національні рішення, які могло б запропонувати Міністерство сільського господарства.

Водночас Гембіцька спростувала повідомлення, що з'явилися в українських ЗМІ, про те, що протестувальники не пропускають гуманітарні та військові вантажі.

"Ми не згодні звинувачувати фермерів і перевізників у тому, що вони блокують гуманітарну допомогу або товари, які повинні швидко потрапити в Україну", – підкреслила вона.

Міністерка також додала, що вона готова до негайних переговорів з міністром інфраструктури та міністром внутрішніх справ.

Присутній на зустрічі організатор протесту Роман Кондров з організації "Ошукане село" оголосив, що акція протесту на кордоні буде припинена, як тільки вимоги будуть виконані.

"Ми чекаємо на результати. Поки що ми продовжуємо акцію протесту", – сказав він, додавши, що польській стороні також було завдано шкоди.

"Україна знищила польське сільське господарство, зараз знищується польський транспорт, а яка третя галузь нашої країни буде знищена", – сказав він.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск напередодні звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою прикордонних переходів на кордоні з Україною.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.