Польский министр приезжала к перевозчикам, блокирующим границу с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Анна Гембицка накануне вечером приезжала к перевозчикам и фермерам, которые блокируют пункт пропуска в Медыке на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

После встречи глава министерства заявила, что причиной сложной ситуации является агрессия России против Украины и "безответственная политика ЕС, который не видит проблем Польши".

По ее словам, во время встречи речь шла о борьбе на европейских площадках за решения, которых требуют фермеры и перевозчики, а также о национальных решениях, которые могло бы предложить Министерство сельского хозяйства.

В то же время Гембицка опровергла появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что протестующие не пропускают гуманитарные и военные грузы.

"Мы не согласны обвинять фермеров и перевозчиков в том, что они блокируют гуманитарную помощь или товары, которые должны быстро попасть в Украину", – подчеркнула она.

Министр также добавила, что она готова к немедленным переговорам с министром инфраструктуры и министром внутренних дел.

Присутствующий на встрече организатор протеста Роман Кондров из организации "Обманутое село" объявил, что акция протеста на границе будет прекращена, как только требования будут выполнены.

"Мы ждем результатов. Пока что мы продолжаем акцию протеста", – сказал он, добавив, что польской стороне также был нанесен ущерб.

"Украина уничтожила польское сельское хозяйство, сейчас уничтожается польский транспорт, а какая третья отрасль нашей страны будет уничтожена", – говорит он.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск накануне обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пограничных переходов на границе с Украиной.

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