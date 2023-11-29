У Німеччині проводять нові обшуки у "райхсбюргерів"

У Німеччині проходить серія обшуків у так званих "райхсбюргерів", руху, членів якого минулого року звинуватили у підготовці держперевороту.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З ранніх годин середи обшуки проходять за десятьма адресами, пов’язаними з організацією "Королівство Німеччина" у кількох федеральних землях. До операції залучені низка силових структур.

Обшуки пов’язані з підозрою, що організація без належних дозволів займається бізнесом у сфері банкінгу і страхування. У зв’язку з цими підозрами організація вже неодноразово отримувала адміністративні приписи, а її "представницькі офіси" закривали.

Обшуки здійснюються за ордером суду у Дрездені з метою вилучити докази і виконати ордери на арешт.

Минулого тижня у Німеччині також пройшли масштабні обшуки у підозрюваних в причетності до руху "райхсбюргерів", але за іншими звинуваченнями.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "райхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.