В Германии проводят новые обыски у "райхсбюргеров"

В Германии проходит серия обысков у так называемых "райхсбюргеров", движения, членов которого в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С ранних часов среды обыски проходят по десяти адресам, связанным с организацией "Королевство Германия" в нескольких федеральных землях. К операции привлечены ряд силовых структур.

Обыски связаны с подозрением, что организация без надлежащих разрешений занимается бизнесом в сфере банкинга и страхования. В связи с этими подозрениями организация уже неоднократно получала административные предписания, а ее "представительские офисы" закрывали.

Обыски осуществляются по ордеру суда в Дрездене с целью изъять доказательства и выполнить ордера на арест.

На прошлой неделе в Германии также прошли масштабные обыски у подозреваемых в причастности к движению "райхсбюргеров", но по другим обвинениям.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "райхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Подробнее о спецоперации и мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.