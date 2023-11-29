З нового плану реформ для руху України до НАТО вилучили "політичні" вимоги

З оновленої Річної національної програми (РНП), що є планом реформ України для руху до членства в НАТО, вилучили суто політичні вимоги, що зокрема ускладнить шантаж з боку Угорщини питанням нацменшин.

Про це йдеться в аналітичній статті "ЄвроПравди" До НАТО без Угорщини.

Хоча формально автором документа є офіційний Київ, на практиці ж оновлена РНП є спільним документом України та Альянсу – щоб і забезпечити, що вона відповідає реальним вимогам НАТО, і відсіяти неадекватні вимоги окремих держав-членів (передусім Угорщини з питанням нацменшин).

У новій Річній національній програмі немає вимог щодо політичних реформ.

Київ переконав партнерів у тому, що політичний блок – від законів про мову і про меншини до протидії корупції, від судової реформи до якісного державного управління – варто відокремити від РНП і передати контроль за цими реформами від НАТО до ЄС.

Якщо у Євросоюзі вирішать, що Україна відповідає необхідним вимогам – Альянс орієнтуватиметься на цю оцінку.

В ухваленій РНП залишився блок "політичні та економічні питання", але фактично його звузили до аспектів суто оборонної сфери – як реформа оборонних закупівель та демократичний цивільний контроль над ЗСУ.

Цікаво, що розділи РНП, загалом п’ять, відповідають рамковій структурі переговорів щодо вступу у НАТО нових членів. Також під рамку переговорів про членство "підігнали" усі цілі в рамках кожного розділу.

Це можна вважати позитивним сигналом: по суті, Альянс за допомогою РНП не просто висуває до України абстрактні запити щодо реформ, а вже готує її до майбутніх переговорів – щоб Україна готовою, коли у НАТО з’явиться політична воля запросити її до вступу.

Детально про документ, який розробили у Києві в офісі віцепрем'єрки Стефанішиної і затвердили у Брюсселі за участі міністра Кулеби, читайте у статті: До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему.