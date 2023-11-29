Из нового плана реформ для движения Украины в НАТО изъяли "политические" требования

Из обновленной Годовой национальной программы, которая является планом реформ Украины для движения к членству в НАТО, изъяли чисто политические требования, что в частности усложнит шантаж со стороны Венгрии вопросом нацменьшинств.

Об этом говорится в аналитической статье "ЕвроПравды" В НАТО без Венгрии.

Хотя формально автором документа является официальный Киев, на практике же обновленная ГНП является совместным документом Украины и Альянса – чтобы и обеспечить, что она соответствует реальным требованиям НАТО, и отсеять неадекватные требования отдельных государств-членов (прежде всего Венгрии по вопросу нацменьшинств).

В новой Годовой национальной программе нет требований по политическим реформам.

Киев убедил партнеров в том, что политический блок – от законов о языке и о меньшинствах до противодействия коррупции, от судебной реформы до качественного государственного управления – следует отделить от ГНП и передать контроль за этими реформами от НАТО к ЕС.

Если в Евросоюзе решат, что Украина отвечает необходимым требованиям, Альянс будет ориентироваться на эту оценку.

В принятой ГНП остался блок "политические и экономические вопросы", но фактически его сузили до аспектов сугубо оборонной сферы – как реформа оборонных закупок и демократический гражданский контроль над ВСУ.

Интересно, что разделы ГНП, всего пять, соответствуют рамочной структуре переговоров по вступлению в НАТО новых членов. Также под рамку переговоров о членстве "подогнали" все цели в рамках каждого раздела.

Это можно считать позитивным сигналом: по сути, Альянс с помощью ГНП не просто выдвигает к Украине абстрактные запросы относительно реформ, а уже готовит ее к будущим переговорам – чтобы Украина была готова, когда у НАТО появится политическая воля пригласить ее к вступлению.

Подробно читайте в статье В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему.