Україна не планує завершити виконання вимог НАТО у 2024 році

Оновлена Річна національна програма (РНП), що є планом реформ України для руху до членства в НАТО, не передбачає виконання усіх вимог у 2024 році, але це не зумовить затримку вступу – оскільки в Альянсі поки все одно не готові запросити Україну.

Про це йдеться в аналітичній статті "ЄвроПравди" До НАТО без Угорщини.

Із тексту документу випливає, що низка задач у ньому розрахована на більш тривалу перспективу, ніж 2024 рік.

Наприклад, "Ціль №1" у політичному блоці програми містить зобов’язання України оновити закон "Про національну безпеку" з метою посилення демократичного цивільного контролю та нагляду над ЗСУ та сектором безпеки і оборони загалом (а це має включати, зокрема, реформу СБУ). Але серед задач на 2024 рік цього немає.

Подібні ознаки того, що Україна розраховує на довший період реформ, є також в інших розділах документа. Наприклад, ціль "Реформування органів правопорядку як частини сектора безпеки і оборони України" на наступний рік містить мало конкретики і схоже, що її відкладають "на потім".

Зауважимо, що це не означає відтермінування потенційного вступу України до НАТО: навіть після повного виконання РНП, на яке, схоже, закладають кілька років роботи, для вступу України передусім потрібна політична згода усіх країн-членів, а позиція Берліна і Вашингтона поки не змінилася.

Детально читайте у статті До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему.