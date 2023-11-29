Украина не планирует завершить выполнение требований НАТО в 2024 году

Обновленная Годовая национальная программа (ГНП), которая является планом реформ Украины для движения к членству в НАТО, не предусматривает выполнения всех требований в 2024 году, но это не приведет к задержке вступления – поскольку в Альянсе пока все равно не готовы пригласить Украину.

Об этом говорится в аналитической статье "ЕвроПравды" В НАТО без Венгрии.

Из текста документа следует, что ряд задач в нем рассчитан на более длительную перспективу, чем 2024 год.

Например, "Цель №1" в политическом блоке программы содержит обязательства Украины обновить закон "О национальной безопасности" с целью усиления демократического гражданского контроля и надзора над ВСУ и сектором безопасности и обороны в целом (а это должно включать, в частности, реформу СБУ). Но среди задач на 2024 год этого нет.

Подобные признаки того, что Украина рассчитывает на более долгий период реформ, есть и в других разделах документа. Например, цель "Реформирование органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины" на следующий год содержит мало конкретики и похоже, что ее откладывают "на потом".

Заметим, что это не означает отсрочку потенциального вступления Украины в НАТО: даже после полного выполнения ГНП, на которое, похоже, закладывают несколько лет работы, для вступления Украины прежде всего нужно политическое согласие всех стран-членов, а позиция Берлина и Вашингтона пока не изменилась.

Подробно о документе, который разработали в Киеве в офисе вице-премьера Стефанишиной и утвердили в Брюсселе при участии министра Кулебы, читайте в статье: В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему.