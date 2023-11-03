Навіщо влада Сербії оголосила про дострокові вибори і чим вони загрожують Вучичу

Сербія йде на другі дострокові парламентські вибори. Вони відбудуться 17 грудня – відповідне рішення вже оголосив президент країни Александар Вучич.

Одночасно у сербській столиці та низці муніципалітетів пройдуть місцеві вибори.

Нові вибори можуть виявитися вкрай непростими для Вучича.

Зокрема, існує велика ймовірність того, що провладна коаліція втратить Белград, де дедалі потужнішими стають позиції прозахідної опозиції.

Щоб не допустити цього, Вучич пішов на крок, якого досі старанно уникав – на місцеві вибори його Сербська прогресивна партія (СПП) піде разом із Сербською радикальною партією (СРП), чиїм лідером є воєнний злочинець Воїслав Шешель.

Докладніше про хитку позицію влади Вучича у Сербії – у аналітиці редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Сербія радикалізується: які наслідки матимуть вибори у дружній до РФ країні.

Завдяки достроковим виборам у сербській владі з’явилася можливість відкласти неприємні питання – щодо накладання санкцій проти РФ і компромісу із частково визнаною державою Косово – до середини наступного року.

Втім, це не єдина причина рішення про дострокові вибори.

Цим кроком Вучич реагує на активізацію опозиції.

Протести у Сербії стартували у травні цього року після кількох випадків масової стрілянини у країні. В опозиції вважають, що причиною цих трагічних випадків є атмосфера ненависті, яку культивують провідні телеканали, контрольовані державою.

Ці мітинги тривають і досі – і це негативно впливає на рейтинги сербської влади.

А в такій ситуації ідея провести дострокові вибори, не чекаючи подальшого погіршення рейтингів, виглядає цілком слушною.

Показовий момент: попри заяви Вучича, дострокові вибори зовсім не є ключовою вимогою протестувальників. Вони розуміють, що за умови збереження тотального контролю влади за телеканалами перемога Вучичу буде майже гарантована.

Тому опозиція вимагала спочатку замінити керівництво телеканалів, а лише потім оголошувати нові вибори. Втім, Вучич вирішив діяти навпаки, тим самим тактично перегравши опозицію.

Вже зараз можна з високою ймовірністю говорити, що за результатами нових виборів партія Вучича навряд чи зможе посилити свою присутність у парламенті. І майже напевно не поверне собі більшість.

Втім, цього разу сербська опозиція має найбільші за останнє десятиріччя шанси на перемогу на парламентських виборах.

А щоб не допустити перемоги опозиції на місцевих виборах у столиці, Вучич був вимушений піти на крок, якого він досі старанно уникав. Вже відомо, що на вибори у Белграді та низці інших муніципалітетів СПП піде разом із Сербською радикальною партією Воїслава Шешеля.

Тут треба нагадати, що Вучич був однопартійцем Шешеля і навіть був віцепрезидентом заснованої ним партії. Втім, розуміючи, що партія, пов'язана із засудженим у Гаазі воєнним злочинцем, має занадто токсичний імідж і завжди буде негативно сприйматися на Заході, Вучич покинув цю політсилу і заснував СПП.

Попри те, що на парламентські вибори СРП та СПП йдуть окремо, альянс на місцевих виборах вказує на невпевненість Вучича у перемозі та ризики, що проросійські та антизахідні радикали (набагато радикальніші за соціалістів) почнуть впливати і на центральну владу.

Це той сценарій, якого Вучич старанно уникав, адже він покладе край його політиці балансування між Заходом та Росією.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Александар Вучич проводить політику, сутність якої дуже проста – тягнути час, не посварившись остаточно ані з ЄС та США, ані з Росією.

Проте чим далі, тим важче Сербії реалізовувати цей курс.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Сербія радикалізується: які наслідки матимуть вибори у дружній до РФ країні.