Один з лідерів німецької коаліції відкидає можливість заборонити правопопулістську "АдН"

Лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер, який обіймає в німецькому уряді посаду міністра фінансів, відкидає ідею про заборону діяльності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Після нещодавнього рішення суду, який залишив у силі екстремістський статус "АдН", активізувалися дискусії про те, чи не настав час заборонити її діяльність через Федеральний конституційний суд.

Лінднер зазначив, що перешкоди для юридично бездоганного рішення про заборону партії надто високі, додавши, що натомість їй слід протистояти через нормальне демократичне змагання, аби "Альтернатива для Німеччини" не могла виставляти себе жертвою переслідувань.

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Крістіан Лінднер додав, що політикам варто думати про те, як говорити з прихильниками партії "не лише з моральними аргументами, а й конкретними рішеннями".

Він зазначив, що частина електорату зацікавилася ідеями "АдН" в епоху Ангели Меркель через невдоволення недоліками міграційної політики, але зараз у цьому питанні настає "нова ера" на рівні всього ЄС.

Однопартієць Лінднера, міністр юстиції Марко Бушманн висловив схожу думку та зауважив, що підтвердження екстремістського статусу партії автоматично не є передумовою для її повної заборони.

"Щось подібне варто намагатися робити лише тоді, коли є впевненість, що це закінчиться успіхом", – зазначив Бушманн.

Він додав, що вважає найважливішим протистояти правопопулістам у звичайній політичній боротьбі, викриваючи їх аргументами.

Також цього тижня суд німецького міста Галле присудив одному з найвідоміших діячів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Бйорну Гьоке 13 тисяч євро штрафу за використання нацистського гасла у своїй промові.