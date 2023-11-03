Зачем власти Сербии объявили о досрочных выборах и чем они грозят Вучичу

Сербия идет на вторые досрочные парламентские выборы. Они состоятся 17 декабря – соответствующее решение уже объявил президент страны Александар Вучич.

Одновременно в сербской столице и ряде муниципалитетов пройдут местные выборы.

Новые выборы могут оказаться крайне непростыми для Вучича.

В частности, существует большая вероятность того, что правящая коалиция потеряет Белград, где все более мощными становятся позиции прозападной оппозиции.

Чтобы не допустить этого, Вучич пошел на шаг, которого до сих пор старательно избегал – на местные выборы его Сербская прогрессивная партия (СПП) пойдет вместе с Сербской радикальной партией (СРП), чьим лидером является военный преступник Воислав Шешель.

Подробнее о шаткой позиции власти Вучича в Сербии – в аналитике редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Сербия радикализируется: какие последствия будут иметь выборы в дружественной РФ стране.

Благодаря досрочным выборам у сербских властей появилась возможность отложить неприятные вопросы – о наложении санкций против РФ и компромиссе с частично признанным государством Косово – до середины следующего года.

Впрочем, это не единственная причина решения о досрочных выборах.

Этим шагом Вучич реагирует на активизацию оппозиции.

Протесты в Сербии стартовали в мае этого года после нескольких случаев массовой стрельбы в стране. В оппозиции считают, что причиной этих трагических случаев является атмосфера ненависти, которую культивируют ведущие телеканалы, контролируемые государством.

Эти митинги продолжаются до сих пор – и это негативно влияет на рейтинги сербской власти.

А в такой ситуации идея провести досрочные выборы, не дожидаясь дальнейшего ухудшения рейтингов, выглядит вполне уместной.

Показательный момент: несмотря на заявления Вучича, досрочные выборы вовсе не являются ключевым требованием протестующих. Они понимают, что при условии сохранения тотального контроля власти над телеканалами победа Вучичу будет почти гарантирована.

Поэтому оппозиция требовала сначала заменить руководство телеканалов, а только потом объявлять новые выборы. Впрочем, Вучич решил действовать наоборот, тем самым тактически переиграв оппозицию.

Уже сейчас можно с высокой вероятностью говорить, что по результатам новых выборов партия Вучича вряд ли сможет усилить свое присутствие в парламенте. И почти наверняка не вернет себе большинство.

Впрочем, на этот раз сербская оппозиция имеет самые большие за последнее десятилетие шансы на победу на парламентских выборах.

А чтобы не допустить победы оппозиции на местных выборах в столице, Вучич был вынужден пойти на шаг, которого он до сих пор старательно избегал. Уже известно, что на выборы в Белграде и ряде других муниципалитетов СПП пойдет вместе с Сербской радикальной партией Воислава Шешеля.

Здесь надо напомнить, что Вучич был однопартийцем Шешеля и даже был вице-президентом основанной им партии. Впрочем, понимая, что партия, связанная с осужденным в Гааге военным преступником, имеет слишком токсичный имидж и всегда будет негативно восприниматься на Западе, Вучич покинул эту политсилу и основал СПП.

Несмотря на то, что на парламентские выборы СРП и СПП идут отдельно, альянс на местных выборах указывает на неуверенность Вучича в победе и риски, что пророссийские и антизападные радикалы (гораздо радикальнее социалистов) начнут влиять и на центральную власть.

Это тот сценарий, которого Вучич старательно избегал, ведь он положит конец его политике балансирования между Западом и Россией.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Александар Вучич проводит политику, суть которой очень проста – тянуть время, не поссорившись окончательно ни с ЕС и США, ни с Россией.

Однако чем дальше, тем труднее Сербии реализовывать этот курс.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Сербия радикализируется: какие последствия будут иметь выборы в дружественной РФ стране.