Від початку великої війни Бундесвер підготував понад 8 тисяч українських солдатів

З початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten, передає "Європейська правда".

"Бундесвер разом з нашими партнерами вже підготував у Німеччині понад 8 тисяч українських військовослужбовців", – сказав Фройдінг.

У липні Бундесвер оцінив кількість підготовлених ним українських солдатів у 5 тисяч осіб.

За словами Фройдінга, є позитивні відгуки про навчання: "Відгуки, які ми отримуємо, завжди дуже вдячні".

Це стосується і матеріалів, які передаються в Україну. "Якщо ви запитаєте українських солдатів, чого б вони хотіли більше, то німецькі системи озброєння згадуються в першу чергу", – пояснив він.

Напередодні Німеччина відзвітувала про нову партію переданої Україні військової допомоги, що охоплює різноманітне обладнання – від бронемашин до захисних окулярів.

Нагадаємо, у попередній пакет увійшла ще одна система IRIS-T, боєприпаси і бронетранспортери.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про підготовку зимового пакета військової допомоги для України, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.