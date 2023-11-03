С начала большой войны Бундесвер подготовил более 8 тысяч украинских солдат

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины более 8 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии.

Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, передает "Европейская правда".

"Бундесвер вместе с нашими партнерами уже подготовил в Германии более 8 тысяч украинских военнослужащих", – сказал Фройдинг.

В июле Бундесвер оценил количество подготовленных им украинских солдат в 5 тысяч человек.

По словам Фройдинга, есть положительные отзывы об обучении: "Отзывы, которые мы получаем, всегда очень благодарны".

Это касается и материалов, которые передаются в Украину. "Если вы спросите украинских солдат, чего бы они хотели больше, то немецкие системы вооружения упоминаются в первую очередь", – пояснил он.

Накануне Германия отчиталась о новой партии переданной Украине военной помощи, охватывающей разнообразное оборудование – от бронемашин до защитных очков.

Напомним, в предыдущий пакет вошла еще одна система IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке зимнего пакета военной помощи для Украины, ключевым элементом которого станут средства противовоздушной обороны.