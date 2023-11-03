Німецький ультраправий депутат вийшов з партії, бо вона "занадто ворожа" до Росії

Депутат Бундестагу від землі Саксонія-Ангальт Роберт Фарле вийшов з лав партії "Альтернатива для Німеччини", бо вона, на його думку, занадто вороже ставиться до Росії.

Про це повідомляє Mitteldeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Причиною свого виходу Фарле назвав надмірно критичне ставлення до Росії з боку "Альтернативи для Німеччини", яка вважається однією з найбільш проросійських німецьких політсил.

Коли йшлося про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, "Альтернатива для Німеччини" дала свою згоду у парламенті. Фарле вважає це ворожим актом.

За його словами, розширення НАТО "явно спрямоване проти Російської Федерації" і не охоплює передвиборчу програму "Альтернативи для Німеччини". Фарле сказав, що "з міркувань сумління" голосував проти членства Швеції і Фінляндії.

Таким чином 73-річний депутат попередив своє очікуване виключення з партії.

У 2016 році Фарле пройшов до парламенту землі Саксонія-Ангальт за списком "Альтернативи для Німеччини". У 2021 році він був обраний до Бундестагу.

У минулому Фарле заявляв, що вторгнення в Україну не було війною Владіміра Путіна. Фракція "Альтернативи для Німеччини" в Бундестазі закликає скасувати всі антиросійські санкції, але визнає, що Росія напала на Україну з порушенням міжнародного права.

Раніше Фарле був чиновником Німецької комуністичної партії (DKP) за часів Німецької демократичної республіки.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині був затриманий 22-річний депутат ландтагу Баварії від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Даніель Халемба через причетність до організації "Празька Тевтонія".

Під час обшуку в приміщенні "Празької Тевтонії", пов’язаному з Халембою, вилучили гостьову книгу, де депутат підписувався "Зіг хайль", роздруківку наказу рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера від 29.10.1939 року, а також "кілька кастетів, мачете, кийки, одноручний ніж і рушницю".